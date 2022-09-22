Директор лицея рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел петербурженки

Стало известно о состоянии здоровья детей, в которых из винтовки стреляла женщина.

Директор петербургского лицея №597 рассказала о состоянии здоровья детей, в которых стреляла женщина. Напомним, на школьников открыли «охоту» накануне, утром 21 сентября. Мальчишки играли в футбол на территории лицея, но в один момент мяч улетел на соседский участок с частным домом. Ребятня попыталась забрать его, но случайно сломала забор. К ним выбежала разозлившаяся хозяйка, которая решила действовать радикально. Женщина достала пневматическую винтовку, залезла на крышу и стала стрелять по юным спортсменам на площадке.

В итоге женщину задержали росгвардейцы, потому что сотрудницы лицея вовремя нажали тревожную кнопку. К счастью, петербурженка не успела навредить школьникам.

- С детьми все в порядке. Саму ситуацию мы не комментируем, - коротко сказала «КП-Петербург» директор лицея Екатерина Морачевская.

Добавим, что у стрелявшей женщины изъяли пневматическую винтовку и пули. Саму женщину доставили в полицию для разбирательства.