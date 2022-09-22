Дополнительные автобусы запустят на маршрут до Парголово

В Парголово пустят дополнительные автобусы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные автобусы на маршрут № 397, курсирующий от улицы Жени Егоровой до Парголово. Ранее жители поселка, где в последние годы вырос лес из новостроек, пожаловались на нехватку общественного транспорта. По утрам люди набивались в автобусы как селедки в бочки.

- По итогам мониторинга пассажиропотока с 23 сентября для повышения комфорта поездок и сокращения времени ожидания транспорта на линию дополнительно выйдут два автобуса по будням и один автобус по выходным, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Интервал движения на маршруте должен сократиться с 14 до 10 минут.

Также увеличивается и продолжительность работы автобусов на линии. Теперь они будут уходить из Парголово в 5:30 а не в шесть утра, а последний рейс от улицы Жени Егоровой намечен на полночь ровно (было 23:26).