Выплаты при ранении для мобилизованных из Ленобласти составят от 500 тысяч до 1 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Ленинградской области сообщило, что будет предоставлять региональные выплаты для мобилизованных для участия в специальной военной операции в случае ранения. Такие же выплаты уже действуют для военнослужащих и добровольцев, которые уже находятся на Донбассе. Об этом стало известно 22 сентября 2022 года.

- Региональные выплаты при ранении, наряду с добровольцами и военнослужащими, уже участвующими в боевых действиях на Донбассе, также гарантируются всем, кто будет мобилизован из Ленобласти для участия в СВО, - сообщили в областной аминистрации.

Сумма выплат составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от тяжести ранения.

Напомним, что в Петербурге начали работать мобилизационные комиссии во всех районах города.