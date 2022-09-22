Мобилизационные комиссии начали работу во всех 18 районах Петербурга

Во всех района Петербурга начали работать мобилизационные комиссии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 мобилизационных районных комиссий сформированы в Петербурге. Об этом на первом заседании городской комиссии по частичной мобилизации заявил губернатор Александр Беглов. Вместе с ним поставленные перед городом задачи обсуждали чиновники Смольного и представители военного комиссариата.

- Петербург в плановом порядке приступил к обеспечению призыва граждан на военную службу по мобилизации. Количество призываемых и сроки определены Министерством обороны Российской Федерации, - отметил губернатор, словам которого приводит пресс-служба Смольного.

Александр Беглов отметил, что ответственность за проведение мобилизации лежит в зоне ответственности городского и районных военкоматов, но город со своей стороны окажет им всяческое содействие.

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на совещании заявил, что уже созданы участки и штабы оповещения, которые займутся рассылкой повесток мобилизуемым, а также пункты предварительного сбора призывников.

- Полностью подготовлены документы и материальная база по обеспечению призыва, - сообщил военком.

К работе в мобилизационных комиссиях кроме чиновников и сотрудников военкоматов подключены и правоохранительные органы. Они в том числе будут разыскивать уклонистов от службы.

Самим призывникам обещают льготы, заботу о семьях и сохранение рабочих мест.

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