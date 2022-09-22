Петербуржцы ждут по пять часов в очередях на границе с Финляндией

Финские пограничники ужесточили досмотр российских туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Граница России и Финляндии в Ленобласти вновь стала полосой препятствий для тех петербуржцев, кто успел получить шенгенскую визу и имеет право въезда в Суоми. Теперь здесь, как и на уже закрытой границе с Эстонией, собираются многочасовые пробки.

- Ехали только что на автобусе через Торфяновку. Российскую границу прошли за 2,5 часа, финнов - за час, - пишут петербуржцы в телеграм-чате «На Границе.ру».

Другим повезло меньше, на прохождение обеих границ у них ушло пять часов: «Выехали в Финляндию. Наши -два часа, спросили вчера ли купил билет на паром и отпустили. Финны - три часа, очень долго весь маршрут выяснял, но я смог все объяснить.

Туристы отмечают, что финские пограничники работают не спеша, но стали более дотошными.

По данным финской погранслужбы, за прошлые сутки в Финляндию из России въехало среду в страну въехали 4824 автомобиля. А в ночь на четверг поток транспорта усилился еще больше.

Но трудности возникают и при возвращении в Россию: «Вчера обратно тоже было много машин, я четыре часа в РФ въезжал», - пишут петербуржцы.

Напомним, что усиление потока происходит на фоне обещания финских властей полностью перекрыть границу для российских туристов, а также граждан России, следующих транзитом в другие страны.