8-летняя девочка разбила голову при падении с 1,5 метров на детской площадке в Петербурге

Девочка разбила голову на детской площадке в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка разбила голову, упав на детской площадке. 20 сентября 2022 года ребенка госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочку доставили в Детскую больницу №1 с открытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии, - сообщил источник.

Выяснилось, что ребенок гулял на детской площадке во дворе дома 60 по улице Лени Голикова. Школьница играла и забралась на турник. Но в какой-то момент сорвалась и упала с высоты в 1,5 метра, ударившись головой о землю.

Напомним, что в Приморском районе госпитализировали 12-летнего мальчика с травмами головы и переломом грудной клетки. По словам пострадавшего, в школе на улице Оптиков его избил неизвестный подросток.