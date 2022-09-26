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Происшествия26 сентября 2022 14:58

Спикер Заксобрания Петербурга выразил соболезнования по трагедии со стрельбой в школе в Ижевске

Здесь бывший ученик застрелил 17 человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
17 человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске.

17 человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Ижевске, где бывший ученик застрелил в школе 17 человек. Большую часть погибших составили дети.

- Сердце болит от чудовищного по своей жестокости преступления в Ижевске. Невыносимо думать о гибели детей. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось, - написал Бельский в своем телеграм-канале

Он также пожелал выздоровления всем раненым.

Ранее слова поддержки от имени жителей Петербурга всем ижевчанам передал и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что сам нападавший молодой человек застрелился в здании школы до задержания.