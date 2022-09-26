Его бабушка работала там вахтером: Почему убийца смог без препятствий попасть в ижевскую школу, где он застрелил 15 человек

На фото предположительно тот самый Артем Фото: Мария Бакланова/предоставлено КП

34-летний Артем Казанцев, убивший 26 сентября 2022 года 15 человек, среди которых 10 детей, сумел беспрепятственно попасть в школу № 88. Чуть позже выяснилось, что нападавший и сам ранее учился здесь до 9 класса. А его одноклассники рассказали, что он таил обиду годами, поэтому, возможно, и устроил бойню. Но у многих остался вопрос - почему мужчину никто не остановил. И как выяснила «КП-Петербург», это произошло неслучайно. Ведь в этой школе не только сам учился, здесь же работали и его родственники.

- В этой школе работала его бабушка, поэтому он беспрепятственно прошел в нее с пистолетами, - сообщают местные жители.

Судя по всему, этот тот самый Артем Фото: ученики школы

Эту же информацию «КП-Петербург» подтвердили и одноклассники Артема Казанцева.

- Бабушка у него не просто работала там, она там вахтер. Очень прекрасная женщина: вежливая, культурная, воспитанная. Мы когда окончили школу, она еще там работала. Работает ли до сих пор, мы не знаем, - поделились одноклассники.

Парень жил рядом со школой Фото: ученики школы

Судя по всему, Казанцев и не вызвал подозрений, когда заходил в школу - его многие знали в лицо.

Сейчас причины нападения на школу в Ижевске выясняет СКР. Следователи уже узнали, что Казанцев состоял на учете в психдиспансере.

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