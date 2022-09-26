Данные петербуржцев, позвонивших в службу 122 насчет мобилизации, не будут передавать в полицию и военкомат

Полиция и военкомат не узнают о звонках насчет частичной мобилизации в справочную службу 122. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники справочной службы 122 не будут передавать в полицию и военкомат данные людей, позвонивших по вопросам о частичной мобилизации. Об этом «КП-Петербург» заявил директор СПб ГУП «АТС Смольного» Андрей Захаров. Напомним, операторы службы 122 с 23 сентября консультируют призывников, резервистов и их родственников. Все разговоры остаются только между сотрудником АТС и дозвонившимся человеком.

- Личные данные обратившихся к нам людей мы никому не передаем. Ни в военкомат, ни в полицию. Есть же тайна связи, это конфиденциальные звонки. Более того, у нас нет никаких персональных данных. Можно позвонить в 122 и представиться кем угодно. Так что пусть не переживают те, кто консультируются по вопросам того, как получить отсрочку, - заверил Андрей Захаров.

Добавим, что в день в службу 122 поступает около 40 тысяч звонков. На вопросы отвечают 87 операторов. Круглосуточно и без выходных.