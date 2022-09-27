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Общество27 сентября 2022 14:33

Депутаты из Мурино призвали начальство Петербургского метрополитена разобраться с очередями на станции «Девяткино»

Утренние столпотворения происходят из-за недостатка турникетов, работающих с картами системы «МИР»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Муринские депутаты попросили разобраться с очередями у метро "Девяткино".

Муринские депутаты попросили разобраться с очередями у метро "Девяткино".

Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Муринские депутаты написали обращение к начальнику Петербургского метрополитена Евгению Козину. В письме избранники просят решить вопрос с очередями, которые в последнее время собираются на входе станции метро «Девяткино» по утрам.

- В вестибюле образуются длинные очереди перед турникетами, особенно большие скопления ожидаемо образуются в час пик. Очевидно, что станция требует расширения пропускной способности, - пишут депутаты на страничке Совета ВКонтакте.

Но, нынешние «пробки» - дело решаемое. Большая часть пассажиров стоит в очередях к двум турникетам, которые принимают карты системы «МИР». По ним, напомним, проезд стоит не 65 рублей, а 35 (в случае с Единой картой петербуржца).

Депутаты просят начальство подземки оборудовать все турникеты считывателями для банковских карт «МИР», чтобы убрать очереди.