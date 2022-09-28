Проведена экспертиза для признания завода «Красный треугольник» памятником

"Красный треугольник" может получить официальный статус памятника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Корпуса завода «Красный треугольник» на Обводном канале могут признать памятником архитектуры. На сайте Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга появился документ с экспертизой, в котором есть обоснование для принятия решения о новом статусе объекта.

- Объект экспертизы имеет особое значение для истории и культуры Санкт-Петербурга, имеются все основания для включения в реестр объектов культурного наследия регионального значения, - приводит выдержку из текста документа «Петербургский дневник».

При этом комплекс построек, имеющий ценность в качестве образца промышленной архитектуры конца XIX – начала XX веков, формально имеет особый статус памятника, но пока не внесен в реестр.

Отсутствие охранного статуса не дает возможности взять сохранение исторических корпусов под полный контроль. В результате завод просто разрушается.