КГИОП начал проверку после обрушения на «Красном треугольнике»

КГИОП начал проверку ЧП на "Красном треугольнике". Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) начал предварительную проверку по факту обрушения части стены бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Площадь обрушения составила сотни квадратных метров. Был нанесен ущерб историческому зданию. Пострадала также женщина-пешеход, оказавшаяся в неудачном месте в неудачное время.

- В связи с обрушением части стены лицевого корпуса здания, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» организовано проведение контрольных мероприятий. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе КГИОП.

Собственника здания также могут обязать исправить недостатки, то есть привести постройку в нормативное состояние. При этом, в ведомстве отмечают, что владельца установить будет непросто, так как здания и корпуса находятся в государственной и частной собственности.

КГИОП через суд требовал надлежащего содержания исторического здания, однако это не возымело действия.

Напомним, что ЧП произошло около семи вечера 17 февраля по адресу: набережная Обводного канала, 136. Женщина, которую накрыло грудой кирпичей, получила переломы плеча и голени. Она госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Из-за обрушения стены проезд по части набережной был перекрыт, а транспорт пущен в объезд.