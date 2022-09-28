Внеочередное заседание по вопросам частичной мобилизации провело правительство Петербурга

Совещание по частичной мобилизации прошло в Смольном. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внеочередное заседание прошло в Смольном. Члены правительства Петербурга обсуждали вопросы, связанные с объявленной в России частичной мобилизацией. Провел заседание губернатор города.

- На совещании принято решение о единовременных выплатах призванным в ходе частичной мобилизации, - сообщает пресс-служба Смольного.

Размер выплат не уточняется.

Кроме этого, Александр Беглов поручил подготовить правовые основания для оказания социальной поддержки семьям мобилизованных горожан. Правительству поручено своевременно проинформировать о всех полагающихся петербуржцам льготах и гарантиях.

Напомним, что ранее губернатор пообещал разобраться с каждым спорным случаем мобилизации и призвал горожан писать обращения ему на страницу ВКонтакте.