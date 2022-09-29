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Общество29 сентября 2022 19:40

Мобилизованные петербуржцы получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей

Добровольцам дадут по 300 тысяч
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мобилизованным петербуржцам разово выплатят по 100 тысяч рублей.

Мобилизованным петербуржцам разово выплатят по 100 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга назвал размер единовременных выплат, которые будут получать мобилизованные жители Петербурга. Решение о материальной поддержке горожан было принято накануне, на внеочередном заседании правительства в Смольном.

- Принято решение о единовременных выплатах призванным в ходе частичной мобилизации, - сообщала пресс-служба городской администрации.

А сегодня, в эфире одного и городских телеканалов, Александр Беглов назвал точный размер помощи - по 100 тысяч рублей мобилизованным и по 300 тысяч пошедшим на службу в вооруженные силы добровольцами.

Кроме того, город окажет социальную поддержку и семьям мобилизованных петербуржцев. Их дети будут обеспечены бесплатным проездом в транспорте и бесплатным питанием в школе. Кроме того, полностью снимается плата за посещение детских садов и яслей, предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А зачисление в садики и школы происходит без очереди.