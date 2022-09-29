Мобилизованные петербуржцы получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей

Мобилизованным петербуржцам разово выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга назвал размер единовременных выплат, которые будут получать мобилизованные жители Петербурга. Решение о материальной поддержке горожан было принято накануне, на внеочередном заседании правительства в Смольном.

- Принято решение о единовременных выплатах призванным в ходе частичной мобилизации, - сообщала пресс-служба городской администрации.

А сегодня, в эфире одного и городских телеканалов, Александр Беглов назвал точный размер помощи - по 100 тысяч рублей мобилизованным и по 300 тысяч пошедшим на службу в вооруженные силы добровольцами.

Кроме того, город окажет социальную поддержку и семьям мобилизованных петербуржцев. Их дети будут обеспечены бесплатным проездом в транспорте и бесплатным питанием в школе. Кроме того, полностью снимается плата за посещение детских садов и яслей, предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А зачисление в садики и школы происходит без очереди.