Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто3 октября 2022 10:08

Движение по набережной Карповки ограничат на полтора года

Труднее проехать станет от Каменноостровского проспекта до Иоанновского переулка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Движение по набережной Карповки будет ограничено до середины мая 2024 года. Фото: ГАТИ/Яндекс.Карты

Движение по набережной Карповки будет ограничено до середины мая 2024 года. Фото: ГАТИ/Яндекс.Карты

Серьезное испытания ждет автомобилистов Петроградского района. С 3 октября и на полтора года будет ограничен проезд по участку набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Иоанновского монастыря.

- Движение транспорта ограничивается с 3 октября 2022 года по 18 мая 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи , - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Сейчас на этом участке идет строительство нового ЖК на месте так и не введенной в эксплуатацию гостиницы «Северная корона».

В инспекции напоминают водителям, что строители обязаны ставить галерею для безопасности пешеходов, а сами автомобилисты должны исполнять все введенные ограничения. В том числе скоростного режима.