Движение по набережной Карповки ограничат на полтора года

Движение по набережной Карповки будет ограничено до середины мая 2024 года. Фото: ГАТИ/Яндекс.Карты

Серьезное испытания ждет автомобилистов Петроградского района. С 3 октября и на полтора года будет ограничен проезд по участку набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Иоанновского монастыря.

- Движение транспорта ограничивается с 3 октября 2022 года по 18 мая 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи , - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Сейчас на этом участке идет строительство нового ЖК на месте так и не введенной в эксплуатацию гостиницы «Северная корона».

В инспекции напоминают водителям, что строители обязаны ставить галерею для безопасности пешеходов, а сами автомобилисты должны исполнять все введенные ограничения. В том числе скоростного режима.