Элитное жилье появится на месте «проклятой» гостиницы на набережной Карповки в Петербурге

На месте "Северной короны" будет элитный ЖК. Фото: Артем КИЛЬКИН

Элитный жилой комплекс будет построен на месте недостроенной гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки. Инвестор не побоялся «проклятого» места, ибо само расположение очень лакомое и дает возможность возвести ЖК в историческом районе, где пятен под застройку практически нет. Само разрешение на строительство было выдано еще в 2016 году, однако работ с того времени не шло. Теперь его перекупил крупный инвестор.

- Согласно разрешению на строительство, здесь можно возвести около 34 тыс. кв. м жилой недвижимости. Эксперты называют сделку «исторической», но предостерегают, что строительство на Петроградской стороне всегда является «предметом пристального внимания градозащитников и депутатов ЗакСа, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Согласно проекту, на участке будет возведен жилой комплекс на 259 квартир общей площадью 33,5 тысяч квадратных метров с детским садом и парковкой, а также еще один жилой дом на две квартиры по 362 кв. м каждая.

Напомним, что на мероприятии в почти достроенной гостинице «Северная корона» внезапно умер митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн, а при ее сносе погиб рабочий.