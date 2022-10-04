Полиция начала проверку из-за ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

На трассе А-120 у поворота на деревню Поги столкнулись школьный автобус и "Сааб". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полиция начала проверку обстоятельств ДТП с участием школьного автобуса. Лобовая авария произошла утром 4 октября у деревни Поги в Тосненском районе Ленобласти. ПАЗ, перевозивший детей и сопровождавшую их учительницу, на встречной полосе столкнулся с легковым «Саабом».

- Около 8 часов утра у СНТ «Родничок» произошло столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя получили травмы средней степени тяжести. Также госпитализированы четверо детей - пассажиров автобуса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По сообщениям очевидцев, от удара одну из школьниц выбросило из автобуса через окно. По счастью, девочка осталась жива.

Сейчас на месте происшествия работают дорожные службы, и сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение транспорта. Туда же выехали и следователи из полицейского Главка, которые займутся выяснением причин аварии.

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