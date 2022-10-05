Полиция завела два дела на женщину на «Тойоте», которую со стрельбой ловили в Петербурге

Нарушительница на "Тойоте" стала фигуранткой двух уголовных дел. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Петербурга завела сразу два уголовных дела на 31-летнюю автомобилистку на «Тойоте», которую вечером 3 октября с погоней и стрельбой ловили на проспекте Сизова. Нарушительница таранила патрульные машины и упорно не хотела сдаваться. Как позднее оказалось, женщина была под воздействием запрещенных препаратов.

- У женщины были явные признаки наркотического опьянения, а при проверке по базе выяснилось, что нарушительница в 2020 году уже привлекалась к административной ответственности за вожделение в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда петербурженка была лишена прав на 1,5 года, но, получив удостоверение обратно, снова села за руль. При осмотре ее машины полицейские нашли пакетик с белым веществом. Оно, по результатам экспертизы, оказалось синтетическим наркотиком.

Сейчас на «автоледи» заведены уголовные дела за вождение в пьяном виде и по наркотической статье.