Мигранта поймали за домогательства к 10-летней школьнице в лифте в Пушкине

Полиция нашла педофила, пристававшего к 10-летней девочке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Пушкинского района нашли и задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к 10-летней школьнице. По данным следствия, педофил зашел вместе с ребенком в лифт, где начал приставать. Все случилось в торговом центре на Полковой улице.

- Школьница сумела убежать и сообщила о случившемся матери, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На поиски подозреваемого ушло два дня. 4 октября оперативники уголовного розыска задержали 28-летнего мигранта, проживающего в Пушкине. Сейчас мужчиной занимаются в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Эта статья предусматривает очень большие сроки лишения свободы.