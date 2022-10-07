Пробки в Петербурге достигли шести баллов днем 7 октября

Пробки собрались в районе Пулково, где встречают глав стран СНГ. Фото: Яндекс.Карты

Аномальные пробки в шесть баллов скопились в Петербурге после утреннего часа пик. Ближе к полудню красным и бордовым были отмечены многие магистрали города. Движение в районе Пулково, по КАДу и Московскому проспекту частично перекрыто, центр и Петроградка замерли.

- КАД стоит уже час в районе аэропорта. Рекомендую искать альтернативные пути передвижения, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одной из причин пробок стал неформальный саммит глав государств-участников СНГ, который пройдет днем в пятницу в Константиновском дворце в Стрельне. Его участники уже начали прибывать в Петербург. Так, пресс-служба президента Беларуси опубликовало видео с Александром Лукашенко в Пулково. Здесь гостя встречали губернаторы Петербурга и Ленобласти.

Отметим, что 7 октября в родном городе будет и президент России, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей.