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Политика7 октября 2022 10:06

Главы стран СНГ прилетели в Петербург на неформальный саммит

Президентов в Пулково встречали Александр Беглов и Александр Дрозденко
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Пулково встречали глав государств СНГ. Фото: пресс-служба губернатора ЛО.

В Пулково встречали глав государств СНГ. Фото: пресс-служба губернатора ЛО.

Президентов стран СНГ встретили в петербургском аэропорту Пулково. Здесь глав Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении приветствовали губернаторы Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Сегодня в Петербурге —международные встречи Президента России. По его поручению встретил в аэропорту руководителей стран СНГ, - написал в своем телеграм-канале глава Ленобласти.

По причине приема делегаций утром в пятницу движение в районе Пулково, в том числе на КАД и на Московском проспекте было затруднено.

Напомним, что неформальный саммит пройдет днем 7 октября в Константиновском дворце в Стрельне. Принимать гостей будет президент России Владимир Путин, который сегодня празднует свой юбилей, главе государства исполняется 70 лет.