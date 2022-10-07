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Общество7 октября 2022 13:27

Получившего повестку петербургского депутата признали не годным к мобилизации

Об этом сам Денис Тихоненко написал в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Главу МО "Владимирское" признали не подлежащим мобилизации. Фото: vk.com/denis_tikhonenko_glava

Главу МО "Владимирское" признали не подлежащим мобилизации. Фото: vk.com/denis_tikhonenko_glava

Муниципальный депутат и глава МО «Владимирское» Денис Тихоненко все же не будет мобилизован. Об этом он сам написал в соцсетях. Повестку 50-летнему муниципалу вручили прямо на заседании совета два дня назад. Тихоненко удивился и пошел в военкомат.

- Был в военкомате, где подтвердили, что согласно закону, я не подлежу призыву по мобилизации. Остаюсь Главой округа и продолжу работать на благо всех жителей, - написал мундеп на своей странице ВКонтакте.

Он также поблагодарил всех жителей муниципалитета, которые за него переживали, за моральную поддержку. А также журналистов за освещение ситуации в СМИ.

Напомним, что кроме Тихоненко повестку получил и ее один депутат МО «Владимирское». Его судьба на данный момент неизвестна.