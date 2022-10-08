Мобилизованных по ошибке отца пятерых детей и рабочего Балтийского завода вернули домой в Петербурге

В Петербурге вернули домой ошибочно мобилизованного отца пятерых детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал о возвращении домой двух ошибочно мобилизованных жителей Красносельского района Петербурга. Чиновник рассказал в своем Telegram-канале, что отцу пятерых детей Арташесу Хачатряну помогла жена, которая пожаловалась на страницу губернатора Петербурга Александра Беглова во «Вконтакте». Четвертого октября мужчине пришла повестка, а пятого числа военкомат признал ошибку и после уточнения данных вернул главу большого семейства домой.

- Второй случай ошибочной мобилизации был связан с призывом сотрудника Балтийского завода Андрея Ефимова. Это предприятие входит в реестр организаций оборонно-промышленного корпуса. Андрея вернули домой из воинской части в Луге, - пишет Борис Пиотровский.

Похоже, один из самых действенных способов отменить незаконную мобилизацию – это написать обращение на страницу губернатора во «Вконтакте». Хотя военные юристы советуют жаловаться напрямую командирам части, в военкоматы и прокуратуру. Ранее «КП-Петербург» собирала истории незаконно мобилизованных горожан и рассказывала, как им удалось вернуться домой.