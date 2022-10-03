«Военком позвонил и извинился»: Как мобилизованных петербуржцев возвращают домой с военных сборов

Незаконно мобилизованных петербуржцев возвращают домой из воинских частей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти две недели прошло с начала частичной мобилизации в Петербурге. В городском военном комиссариате отчитываются, что за это время разослали восемь тысяч повесток. Но план по мобилизации пока выполнили только на треть. И только лишь восемь случаев призыва оказались незаконными. «КП-Петербург» поговорила с женами и матерями вернувшихся домой мужчин, они рассказали, как им удалось достучаться до военкоматов.

«ВОСПИТЫВАЙ ДЕТЕЙ»

- Моего сладенького мальчика, сыночка увезли из военкомата на переподготовку. Мы просто места себе не найдем, – пожаловалась мать резервиста Светлана (имена семьи изменены – прим.ред.) на странице губернатора Александра Беглова во «Вконтакте». – У него двое детей. Старшему пять лет, он инвалид. А младшему нет и года. Жена в декрете. Как она справится? Мы будем помогать, но нам ничего не нужно, лишь бы он был с детьми и женой.

В разговоре с «КП-Петербург» Светлана отметила, что формально ее сын Роман подходит под мобилизацию по всем параметрам. Ему 31 год, он морпех. Военная специальность крайне востребованная – оператор-наводчик боевой машины пехоты. Категория запаса первая. От армии он не бегал раньше, не прячется и сейчас. Мужчина поговорил тет-а-тет с начальством, объяснил ситуацию и попросился домой. И это помогло.

- Военком лично позвонил ему и извинился. Сказал: «занимайся воспитанием детей, дергать тебя не будем». 1 октября сын вернулся из воинской части, – радуется Светлана. – В нашем случае кое-какие справки о детях мы позже донесли в военкомат. На основании этих документов все службы оперативно среагировали и вернули сына домой. Под лежачий камень вода не течет. Нужно верить и действовать, вовремя жаловаться.

По словам матери, Роман рад вернуться домой и помогать семье, но слишком быстрый отъезд из части первое время не давал ему покоя.

- В разговоре у него проскочило: «Стыдно и неприятно, мам», – вспоминает Светлана. – Мне, кажется, ему неудобно перед теми парнями, с которыми его мобилизовали. Его вернули, а они пошли сражаться. Зато он все купленные вещи, медикаменты и телефон отдал солдатам, им там нужнее. Уходил с рюкзаком, пришел с узелком.

ИЗ КОДИРОВЩИКА В ПЕХОТИНЦА

- Моего мужа Геннадия (имена супругов изменены - прим.ред.) забрали на мобилизацию, хотя он очень мало весит при высоком росте! Явный недобор. При медосмотре в военкомате врач хотела поставить ему категорию, негодную к службе, но пришла какая-то начальница и сказала: «Нечего его браковать, пусть идет», - просила о помощи в соцсетях петербурженка Валентина.

Женщина обратилась за помощью напрямую к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, поскольку ее супруг прописан в 47 регионе. Сам Геннадий работает в образовательной сфере на юге Петербург. Ранее он служил срочно. Сейчас мобилизация резко поменяла все планы семьи.

- Гене почти сразу пришла повестка. Он вовремя пришел в военкомат со справкой с работы и документами о заболевании, которое дает отсрочку. Врач-хирург сказал, что он все равно здоров как бык, и нет никаких противопоказаний, - вздыхает супруга учителя.

У мужчины нет боевого опыта, а военная специальность в данный момент невостребованная – он не боец, а практически обычный писарь. Но на военных сборах, как утверждает жена, Геннадия начали переобучать в солдата. Вернуться домой помогли врачи в госпитале в военной части – отнеслись с пониманием к жалобам.

- Ему сделали УЗИ и вроде как подтвердили диагноз. В городе он сходил на прием в областную больницу. Думали, направят на операцию. Но пока назначили другие обследования, чтобы выяснить точный диагноз. Так что по состоянию здоровья реально получить отсрочку. Но не факт, что мужа потом не заберут обратно в часть. Ведь военный билет ему не отдали. Кроме этого в местном военкомате пригрозили ему уголовным делом за уклонение от службы. Там не верят в его жалобы на здоровье, - разводит руками женщина.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов на пресс-конференции о ходе частичной мобилизации рассказал о том, что комиссариаты могут отнестись по-человечески к призванным резервистам, даже если у них нет стопроцентной причины для отсрочки. В качестве примера полковник рассказал о многодетном отце. У мужчины четверо детей, но только трое из них находятся на иждивении. Однако ему пошли на уступки. Вскоре он вернется домой.

- Еще один случай – Призвали мужчину, который официально оформил уход за пожилой и больной матерью. По закону у женщины был еще брат родной, который мог бы присмотреть за ней. Но мы все-таки вернули резервиста домой, пошли на уступки, - сказал Абзалов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Жаловаться на незаконную мобилизацию, имея на руках необходимые доказательства, можно на горячую линию Западного военного округа по следующим телефонам: 8 (812) 494-29-60; 8 (812) 494-26-13; 8 (812) 494-27-56.

Аналогичная горячая линия заработала и в прокуратуре Петербурга – 8 (812) 315-48-53.

Жаловаться также можно напрямую в военкомат, военную прокуратуру или через сайт Минобороны.

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