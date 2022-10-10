Странное облако в небе над Петербургом оказалось следом от пуска ракеты «Союз-2» Фото: СОЦСЕТИ

Странное явление в небе, которое рано утром 10 октября 2022 года наблюдали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оказалось следом от пуска ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

- С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — отметили в Минобороны РФ.

На борту ракеты, запущенной с территории Архангельской области, находится космический аппарат "Глонасс-К". Это серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли.