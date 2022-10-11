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Происшествия11 октября 2022 11:02

Уголовное дело возбудили после смерти рабочего под катком в Петербурге

Об этом сообщили в следственном комитете
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего под катком для укладки асфальта. Трагедия произошла 10 октября 2022 года во время работ на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Об этом сообщили в ведомстве.

- В ходе производства работ одной из коммерческих структур по асфальтированию тротуара на Богатырском проспекте в момент движения дорожного катка, под управлением 48-летнего водителя для уплотнения грунта задним ходом, попал под колеса прораб 1977 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - рассказали в следственном комитете.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.