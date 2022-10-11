Шестилетний ребенок пострадал в ДТП из-за лося под Петербургом

Шестилетняя девочка получила травмы
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Волховском районе в ДТП пострадала шестилетняя девочка. Происшествие случилось 10 октября на автодороге «Кола». Причиной несчастного случая стал лось. Лесной зверь неожиданно вышел на дорогу.
- 36-летний водитель на машине «Ниссан Альмера» ехал из Петербурга в Мурманск. На пассажирском сидении сидела его дочь. Автомобиль врезался в лося и опрокинулся в правый кювет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Шестилетняя девочка получила травмы. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу Волхова.
Напомним, накануне на Богатырском проспекте погиб рабочий после наезда на него катка для укладки асфальта. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.