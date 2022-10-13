Пробка от Вантового моста до Софийской образовалась на КАД Петербурга из-за ДТП

Утро добрым не бывает. Фото: https://vk.com/spb_today

Из-за ДТП на кольцевой автомобильной дороге петербуржцам приходится проводить утро в пробке. Фотографии с места происшествия появились в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Утро добрым не бывает, особенно в семь утра, - написал в посте очевидец.

На кадрах видно, что на дороге столкнулся грузовик и легковой автомобиль. Капот второй машины очень пострадал при столкновении. Из-за ДТП КАД стоит от Вантового моста до Софийской.

Напомним, накануне на проспекте Культуры столкнулись «Волга» и трамвай. Тогда подписчики паблика предположили, что ДТП произошло из-за водителя «Волги», который не уступил дорогу общественному транспорту.