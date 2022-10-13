Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 10:03

Первый отказ от иска об ошибочной мобилизации зарегистрирован в Петербурге

Петербуржец без боевого опыта получил повестку 25 сентября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Зафиксирован первый отказ от иска об ошибочной мобилизации

Зафиксирован первый отказ от иска об ошибочной мобилизации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зафиксирован первый отказ от иска об ошибочной мобилизации. Один из призывников принял такое решение, потому что уже получил отсрочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Мужчине больше 35 лет, и боевого опыта у него нет. Является рядовым, матросом. С повесткой он был не согласен в основном из-за возраста, - рассказали в пресс-службе.

Повестку резервист получил 25 сентября от военкомата Фрунзенского района. А отказался от своего иска 13 октября, когда проблемная ситуация уже решилась.

Напомним, петербургские суды с начала частичной мобилизации получили 10 исков с оспариванием решений комиссии. Больше всего обратившихся в суд во Фрунзенском районе, там свою мобилизацию считают ошибочной три человека.