Финляндия выделит 139 миллионов евро на строительство забора с Россией

Финляндия собирается выделить 139 миллионов евро на строительство забора с Россией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство внутренних дел Финляндии предлагает выделить 139 миллионов евро на строительство стены на границе с Россией. Об этом пишет местная пресса. Если пересчитать в рубли, то получится увесистая сумма в 8,6 миллиарда.

- Сначала начнется строительство ограждения в Юго-Восточной Финляндии, где пограничное движение является наиболее загруженным, - сообщает издание Yle.

Напомним, что решение о строительстве было озвучено в начале мая 2022 года командующим пограничной охраны региона Северная Карелия.

А в июле парламент Финляндии принял документ о начале подготовки строительства стены длиной 1300 километров. Заграждение требуется на случай «непредвиденных обстоятельств», под которым подразумевается наплыв беженцев.