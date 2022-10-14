Полицейские задержали мужчину за стрельбу около кафе в Петербурге

27-летнего подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял из пистолета в Петербурге. Неприятный инцидент случился около кафе вечером 3 октября. Один из очевидцев только 12 октября обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

- Мужчина два раза выстрелил на улице Ленсовета. Это было во время конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

27-летнего подозреваемого задержали по горячим следам днем 13 октября. У мужчины найден травматический пистолет. Известно, что он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, накануне в Петербурге задержали парня, который пугал прохожих. Он ходил по улице в бронежилете и с макетом автомата в руках. Подозрительного петербуржца задержали сотрудники Росгвардии.