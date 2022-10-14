Два лазурных автобуса попали в ДТП в Петербурге

204-й автобус "забодал" маршрут 2А. Фото: vk.com/spb_today

Второй подряд ДТП с участием двух лазурных автобусов произошло в Петербурге. На этот раз аварию заметили на Комсомольской площади, где не смогли разъехаться водители пассажирских машин, шедших по второму и 204-му маршрутам.

- Автобусы №204 и №2 встретились на начальной остановке на Комсомольской площади, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Судя по фото, один из автобусов въехал второму в заднюю часть. Удар был не слишком сильным, но у одной из машин оказалось разбито лобовое стекло и повреждена пластиковая облицовка передка, а у другого - помят бампер и сломана решетка моторного отсека.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что накануне на Бестужевской улице лоб в лоб столкнулись два других новеньких автобуса. Там последствия были серьезнее: пострадали пятеро взрослых и 14-летняя школьница.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.