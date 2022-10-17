Китайские машины FAW могут начать выпускать на заводе Nissan в Петербурге

Китайские легковушки и кроссоверы FAW могут занять место "Ниссана". Фото: faw.com

Автомобили китайской марки FAW могут начать выпускать в Петербурге. Новый вариант развития истории с передачей завода Nissan из рук японского автопроизводителя в собственность федерального предприятия НАМИ, сообщили источники «Ведомостей».

- План, при котором бывший завод Nissan сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве КамАЗа, - пишет издание.

Одним из вариантов эксперты называют государственный автоконцерн FAW. Компания, имеющая незамысловатое название «Первый автомобильный завод» (First Automotive Works), была основана в 1953 году и начинала со сборки советских грузовиков ЗиЛ.

Но сейчас это один из крупнейших автопроизводителей мира, экспортирующий продукцию в 40 стран. В их числе и в Россию.

При этом окончательного решения по выпуску FAW на петербургском заводе не принято, Минпромторг России рассматривает различные варианты. Основная задача - сохранить рабочие места.