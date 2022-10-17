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Происшествия17 октября 2022 9:48

СК Петербурга проведет проверку после пожара в усадьбе Демидовых

Бастрыкин поручил региональному комитету выяснить обстоятельства пожара
Анастасия НУРАДИЛОВА
В происшествии на переулке Гривцова никто не пострадал

В происшествии на переулке Гривцова никто не пострадал

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет проведет проверку после пожара в усадьбе Демидовых в Петербурге. Здание является объектом культурного наследия. Пожар случился вечером в субботу, 15 октября.

- Председатель СК России Бастрыкин поручил региональному комитету выяснить обстоятельства пожара, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Огонь тушили сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали пять пожарных машин и 25 спасателей.

- В происшествии на переулке Гривцова никто не пострадал. Пожар начался в 20:03. В 20:48 огонь был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.