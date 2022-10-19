Уголовное дело возбудили на отца, взявшего в заложники и угрожавшего убить сына в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело на мужчину, который взял в заложники своего девятилетнего сына в городе Кудрово и угрожал убить ребенка. Трагедия развернулась утром 19 октября 2022 года. На данный момент подозреваемый уже задержан.

- Мужчина, находясь в квартире с малолетним сыном, причинил ему ножевые ранения в область шеи. В настоящее время ребёнок госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь, - рассказали в комитете.

На данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. На месте работают сотрудники полиции, следователи-криминалисты. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Известно, что последние два месяца 38-летний мужчина жил один в квартире. Его супруга после конфликта забрала двух их детей и переехала жить к маме. Утром 19 октября отец похитил мальчика по пути в школу.