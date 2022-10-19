Погибшего мобилизованного адвоката похоронили на Белоостровском кладбище в Петербурге

В Петербурге похоронили мобилизованного адвоката Андрея Никифорова, погибшего на спецоперации. Фото: СОЦСЕТИ

Погибшего на спецоперации мобилизованного адвоката Андрея Никифорова похоронили на Белоостровском кладбище в Петербурге. На прощание с 40-летним резервистом пришло около ста человек: родственники, коллеги, друзья и военные. Об этом «КП-Петербург» рассказала сестра Андрея Юлия. Напомним, мужчина погиб спустя две недели после мобилизации. Военные сборы заняли все три дня, как уверяют его родственники.

Андрей покоится на аллее героев. Фото: предоставлено "КП"

- На похороны приезжали представители администрации, воинской части из Каменки. Рядом стояли жена и дочка. Андрей на воинской службе имел звание рядового, но хоронили его как старшего лейтенанта – он много лет работал в полиции. Он ушел как герой, теперь мы спокойны, - сказала сестра погибшего резервиста Юлия.

Добавим, что причину столь скорой отправки на спецоперацию мобилизованного адвоката семье так и не объяснили. Не озвучиваются и обстоятельства его гибели.