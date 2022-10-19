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Общество19 октября 2022 16:50

Комплект боевого снаряжения выдают каждому мобилизованному в Петербурге

Город оказывает поддержку резервистам и их семьям
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мобилизованным выдают комплект боевого снаряжения

Мобилизованным выдают комплект боевого снаряжения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный оказывает поддержку мобилизованным и их семьям. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Тем, кто мобилизован по повестке, выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Добровольцы получают 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что всем мобилизованным петербуржцам город выдает комплект боевого снаряжения.

Напомним, в городе введен уровень базовой готовности. Однако ограничения в Северной столице пока не планируются. Александр Беглов отметил, что в городе проработаны все алгоритмы и есть все необходимые ресурсы.