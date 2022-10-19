Комплект боевого снаряжения выдают каждому мобилизованному в Петербурге

Мобилизованным выдают комплект боевого снаряжения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный оказывает поддержку мобилизованным и их семьям. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Тем, кто мобилизован по повестке, выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Добровольцы получают 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что всем мобилизованным петербуржцам город выдает комплект боевого снаряжения.

Напомним, в городе введен уровень базовой готовности. Однако ограничения в Северной столице пока не планируются. Александр Беглов отметил, что в городе проработаны все алгоритмы и есть все необходимые ресурсы.