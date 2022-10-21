Змея на руках у хозяина прокатилась в метро Петербурга

Змея прокатилась в метро. Фото: скриншот из видео

Змейка на руках у хозяина прокатилась в метро Санкт-Петербурга. Путешествие необычного питомца попало на видео. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «ЧП Питер» 21 октября.

- Спокойная очень… Она сейчас будет ползать. Очень за нее переживаю, - признается хозяин зверушки за кадром.

Судя по видео, пассажиры в вагоне тоже вполне адекватно отнеслись к животному и даже не испугались. Справа от змеи, например, женщина читала книгу и не стала отвлекаться на ползающего питомца.

Напомним, накануне в метрополитене был замечен пес, больше похожий на попугая, потому что он сидел на плече у хозяина. Маленькая собачка чем-то напоминает лису. И ей очень удобно так путешествовать.