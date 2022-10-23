Лихой самокатчик пролетел на красный свет перед машинами на Комендантском проспекте

На этот раз самокатчику повезло. Фото: vk.com/spb_today

Бесстрашный и, судя по всему, бессмертный петербургский самокатчик устроил рисковый заезд поперек оживленного Комендантского проспекта. Он проскочил по переходу на красный свет перед носом у летящих в потоке машин.

- Мужчина на самокате промчался на красный свет перед автомобилями, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На этот раз везенье оказалось на стороне наездника, но его поведение вызвало волну возмущения у пользователей соцсетей, в первую очередь водителей.

- Рано или поздно докатается. Задрали эти самокатчики. Как носились так и носятся, как не спешивались так и не спешиваются на переходе. Когда ими уже займутся? Они опасны для всех! - пишут горожане в комментариях к видео.

Напомним, что на днях на Московском проспекте тяжело пострадала пенсионерка, которая переходила дорогу на красный свет.