Пятна на Неве у Большеохтинского моста оказались сажей от пожара в Металлострое

Пятна оказались сажей. Фото: СОЦСЕТИ

В Северо-Западном управлении Росприроднадзора объяснили происхождение «масляных» пятен, которые были замечены днем 26 октября на Неве в районе Большеохтинского моста. В надзорное ведомство пожаловались жители Красногвардейского района. Но пятна оказались приплывшей из Металлостроя сажей.

- Это сажа и пепел, которые попали в реку Славянку, а из нее - в Неву, в результате тушения пожара, произошедшего на складе лакокрасочных материалов в Металлострое, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

А вот насколько эта сажа безопасна для Невы, в ведомстве не уточнили.

Напомним, что пожар в Металлострое начался поздно вечером 25 октября, на пике площадь возгорания составляла 12 тысяч квадратных метров. Склад выгорел полностью, потушить его удалось только через 13 часов. Причины ЧП устанавливают дознаватели.