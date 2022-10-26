Видео последствий пожара на складе в Металлострое показала прокуратура Петербурга

Склад выгорел полностью. Фото: Прокуратура СПб

Бойцы МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Металлострое, где ночью выгорел склад площадью в 12 тысяч квадратных метров. Сейчас идет проливка завалов. На место прибыли и сотрудники прокуратуры, которые ведут надзор за расследованием причин возгорания. В своем телеграм-канале ведомство опубликовало видео последствий ЧП - от склада остались только кирпичные стены.

- Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 000 квадратных метров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ведомством назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить причины возгорания. По ее результатам будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, что тушению огня привлекалось 123 спасателя, 27 единиц автотехники и даже пожарный поезд.

На месте возгорания работала лаборатория по контролю качества воздуха. Превышения вредны выбросов не зафиксировано.