Суд Петербурга оставил без изменения приговор актеру, расчленившему трансгендера

12 января 2020 года петербуржец вызвал 24-летнюю Тамару. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прошел еще один суд над актером, который в январе 2020 года расчленил трансгендера и выбросил тело в реку Мга. Напомним, решение по уголовному делу было вынесено в феврале этого года.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев. Но осужденный на тот момент уже находился под стражей. Поэтому наказание считалось отбытым. Мужчину отпустили в зале суда, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Адвокат актера пояснил, что статьи «расчленение» в уголовном кодексе нет. А умысел убивать трансвестита был опровергнут телефонными разговорами. Судебная коллегия оставила приговор районного суда без изменений.

Напомним, 12 января 2020 года петербуржец вызвал 24-летнюю Тамару, которая была трансгендером. Гостья подсыпала мужчине в алкоголь снотворное и собиралась его обворовать. Она первая ударила хозяина квартиры ножом. А сам мужчина смутно помнит, как убил трансгендера.