Почему актера из Петербурга, расчленившего молодого транссексуала, отпустили на свободу прямо из зала суда

Убийство произошло еще в январе 2020 года в квартире на набережной Макарова ФОТО: соцсети

Летом 2020 года плавание в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области для одного из школьников обернулось страшной находкой. Мальчик наткнулся на человеческое туловище. Расчлененным оказался молодой транссексуал. Уже осенью был задержан подозреваемый в его убийстве - актер Юрий Яновский. Следствие и судебные разбирательства длились больше года, но 16 февраля 2022 года Яновского неожиданно отпустили домой прямо из зала суда. Суд постановил, что расчленитель оборонялся! Ему дали всего 1 год и 10 месяцев. Такой вердикт у многих вызвал недоумение. «КП-Петербург» решила разобраться в необычном приговоре.

ТОРТИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛКИ

«В жизни всегда участвуют двое!» - такой статус красуется в социальных сетях 54-летнего актера Юрия Яновского, более известного в Петербурге как Юра Тверской.

В судьбоносный вечер 12 января 2020 года в квартире на набережной Макарова как раз собрались двое - сам Юрий и 24-летняя транс-женщина Тамара, чьи части тела спустя несколько месяцев вылавливали из реки.

Но началась эта история, конечно, не с крови и побоев, а с тортика. Сладкое угощение Юрий Яновский приготовил в ожидании гостьи. В тот вечер к нему должна была прийти проститутка-индивидуалка, которую он нашел на одном из сайтов.

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- У Яновского есть жена и двое детей, но тогда он жил отдельно от них. Вечером решил расслабиться, он мужчина, его можно понять. Начал искать в Интернете, наткнулся на сайт, где предлагались услуги интимного характера. Выбрал девочку Тамару и пригласил к себе домой, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Яновского Игорь Федюшкин.

Тамара встретиться согласилась. Приехала к клиенту во всей красе - в руках женская сумочка и бутылка виски. Вечер обещал быть долгим.

- Сначала Юрий и Тамара сидели на кухне. У "девушки" с собой был алкоголь, но пить его Яновский отказался. Он достал свою бутылку водки, выпил рюмку. Шел обычный разговор, - делится подробностями дела адвокат.

Тут «девушка» решила ненадолго отлучиться и Юрий, по словам адвоката, выпустил ее из квартиры.

- По нашей версии, именно в те сорок минут, что ее не было, она и достала снотворное, которое позже подмешала в напиток моему подзащитному, - говорит Федюшкин.

Спустя сорок минут красотка вернулась и попросила расплатиться за проведенное время, чтобы продолжить веселье.

- На столе лежали часы и бумажник Юрия, в котором было около 250 тысяч рублей. Оттуда он достал обещанные Тамаре 15 тысяч и передал ей. Думаю, что именно тогда она увидела, что есть, что брать, - отмечает адвокат.

А ПОД ПАРИКОМ СКРЫВАЛСЯ ДЖАМШУД

После этого время разговоров закончилось, пора было переходить в «горизонтальную плоскость», поэтому Юрий, по словам Федюшкина, как гостеприимный хозяин, отправился готовить спальню.

- Его не было в комнате около 5-7 минут. Потом вернулся на кухню, выпил еще одну рюмку водки. Спустя пять минут Юрий почувствовал, что у него слабеют руки и кружится голова. Он понял, что его опоили и хотят ограбить, - объясняет адвокат. - Юрий попросил Тамару покинуть его квартиру, так как понимал, что вот-вот отключится.

Слова делу не помогли, поэтому в ход пошли бутылки. По версии адвоката, «девушка» схватила со стола принесенный виски и ударила мужчину по голове. Дальше события разворачивались еще стремительней.

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- Яновский потерял сознание. Когда открыл глаза, в руках Тамары увидел нож. Она целилась в живот. Но он прикрылся ногой, согнув ее, поэтому удар пришелся в голень - лезвие дошло до кости. Следующим ударом она целилась в грудь, но он подставил руку, ее и проткнул нож, - восстанавливает события адвокат. - Тут он смог ухватиться за лезвие, но Тамара с силой его выдернула - из-за этого у Яновского до сих пор не сгибаются пальцы.

Дальше еще один удар ножом в бок, и Яновскому все же удается перехватить оружие у разгорячившейся «красотки». Тут то и выяснилось, что на встречу к нему пришла не Тамара, а Джамшуд.

- Чтобы забрать у девушки нож, Юрий схватил ее за волосы. Из-за этого с головы слетел парик, и перед собой он увидел не Тамару, а мужика с короткой стрижкой, который явно пытается его убить. Дальше все происходило на полу. Юрий выкрутил нож и нанес два удара в шею, потом перехватил нож в левую руку и нанес еще один удар - в грудь, - утверждает адвокат.

ПОМЕСТИЛСЯ В ДОРОЖНУЮ СУМКУ

После такого энергичного сражения над Юрием, по словам Федюшкина, взяло верх снотворное, добавленное в алкоголь. Мужчина просто уснул, а когда снова открыл глаза увидел лужи своей и чужой крови, а рядом мертвую Тамару.

- После этого он перевязал свои раны туалетной бумагой, вышел из квартиры и поехал к жене и детям. Супруга оказала ему первую помощь, ей он рассказал, что на него напали, но получилось отбиться, - рассказал «КП-Петербург» Игорь Федюшкин.

Задерживаться дома он не стал, а вернуться в свою квартиру не мог - там труп, поэтому решил отправиться к родным в Тверскую область.

- Он был там около недели, раны начали гноиться, была угроза сепсиса и заражения крови. Только тогда он обращается к врачам, - утверждает адвокат.

В Петербург Юрий возвращается только в конце января. И пока Яновский ходит по хирургам и на перевязки, в его квартире медленно разлагается тело транссексуала Джамшуда Хатамжонова.

- В квартиру Яновский приходит только в начале февраля. Там, конечно, уже невыносимый запах. И тут мой подзащитный принимает неверное решение. Ему нужно избавиться от трупа, но вместо того, чтобы позвонить в полицию, он эту Тамару расчленяет, потому что боится, что ему не поверят, - заключает адвокат.

В этот же день все руки, ноги и прочие части тела Тамары были упакованы в большую дорожную сумку, а позже вывезены и сброшены в реку, где в июне месяце их и нашли.

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ОТКУДА ЗДЕСЬ ГРУДЬ?

- Вечером 15 июня в полицию поступило сообщение о том, что в реке Мга обнаружено тело человека без головы, рук и ног. Такую находку увидел 16-летний школьник, который плавал в реке и почувствовал неприятный запах, после чего и увидел туловище человека, - сообщал в 2020 году источник «КП-Петербург».

Это туловище стало настоящей загадкой для силовиков. Торс мужской, но в груди импланты? Но именно они и помогли полиции установить личность убитого. Через базы пластических хирургов удалось выяснить, что грудь принадлежала 24-летнему уроженцу Таджикистана Джамшуду Хатамжонову.

- Джамшуд Хатамжанов переехал сначала в Москву, где и сделал операцию по увеличению груди, потом в Петербург. Тут он связался с одним из борделей, работающих с транс-персонами. Начал оказывать услуги интимного характера. Потом в их среде был крупный скандал - Джамшуд решил работать индивидуально, без «мамки», как у них говорится, - рассказал «КП-Петербург» Игорь Федюшкин.

По словам адвоката, принять такие изменения в молодом парне родные не смогли, общаться с ним они перестали, поэтому никого из близких не было даже на судебных заседаниях.

- Погибший оказывал сексуальные услуги, - рассказывали в 2020 году «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники изучили связи погибшего и вышли на след его постоянного и, как выяснилось, последнего «клиента». Оперативникам стало известно, что подозреваемый, также как и его жертва, состоял в закрытом гей-сообществе.

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Тогда Яновского и задержали - в конце сентября 2020 года. Только адвокат утверждает, что никакой связи между его подзащитным и убитым до того рокового вечера не было.

- Тогда СМИ начали утверждать, что Юрий и Джамшуд были любовниками, но это не правда. Яновский даже не знал, что перед ним транссексуал, пока не сдернул с него парик. Список телефонных звонков это подтверждает. Первый раз они созвонились 12 января, - утверждает Игорь Федюшкин.

ОТ ТЮРЬМЫ СПАСЛИ ОСКОЛКИ СТЕКЛА

Тем не менее, изначально Яновскому было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Только позже дело переквалифицировали в превышение мер допустимой самообороны.

- Само следствие переквалифицировало дело, а не суд. Доказательства были существенные - множественные раны на теле обвиняемого, полученные в тот день. Но сильно помогла еще одна улика - осколки стекла, обнаруженные под холодильником в квартире Яновского, - говорит адвокат.

Дело в том, что Юрий не просто скрыл тело, но еще и постарался убрать квартиру - отмыл кровь, убрал осколки и другие следы драки. Но кое-что все-таки упустил, по версии адвоката, это его и спасло.

- Часто преступники стараются скрыть все следы преступления, но никогда эта затея не удается. Юрий квартиру тоже убрал, она была съемная, поэтому он с нее съехал. Но когда полицейские пришли осматривать место преступления, то нашли под холодильником осколки той самой бутылки виски, которой Тамара ударила Яновского по голове. Это лишь подтвердило его версию событий, - делится Игорь Федюшкин.

Тело Тамары Яновский расчленил и выбросил в реку ФОТО: СК Ленинградской области

УПАЛ НА КОЛЕНИ И РАЗРЕВЕЛСЯ

Всего в СИЗО Юрия Яновский провел почти полтора года в ожидании своего приговора. Последнее судебное заседание состоялось 16 февраля 2022 года.

- Яновскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачли время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Юрия отпустили домой прямо из зала суда. Такое решение стало неожиданным и непонятным для общественности. Он убил и расчленил человека, почему так мало?

- Это было не убийство, а самооборона. Плюс за расчленение ему не могли дать отдельную статью. Кто-то трупы закапывает, кто-то заливает серной кислотой, кто-то вообще прячет в холодильнике. Но все это, как и расчленение, является сокрытием тела, а значит просто отягчающим обстоятельством. При этом суд учел и смягчающие обстоятельства - у моего подзащитного двое детей, - пояснил адвокат Яновского.

После оглашения приговора, по словам Федюшкина, Юрий Яновский упал на колени и разрыдался. Сейчас он вернулся к своей семье и проводит время с ними. Общаться с журналистами мужчина пока не готов, по его словам, эта история и ее освещение сильно сказались на родных.

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