Созданная в Петербурге вакцина от ковид-штамма «цербер» поступила в гражданский оборот

Новую вакцину выпустили в гражданский оборот. Фото: spbniivs.ru

Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная петербургским НИИ вакцин и сывороток в Красном Селе, поступила в гражданский оборот То есть готова к практическому применению. Препарат, по словам Главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, должен защищать и от нового штамма «цербер».

- То, что появляются единичные штаммы другие, – они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность «Конвасэла» будет сохранена, - приводит слова Скворцовой «Петербургский дневник».

Напомним, что производство универсальной, как ее называют создатели, вакцины, началось еще в апреле 2022 года.

Вакцина стимулирует выработку антител и запускает иммунитет на клеточном уровне. По данным разработчиков, «Конвасэл» лишен аллергенности и хорошо переносится пациентами.