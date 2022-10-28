Петербургский проездной «Подорожник» подорожает на 20 рублей

"Подорожник" подорожает уже с 1 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге дорожает «Подорожник». Теперь проездной - сам носитель - карточка, будет стоить на 20 рублей больше. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

- Стоимость носителя электронного билета «Подорожник» с 1 ноября составит 80 рублей. Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что цена «Подорожника» не менялась пять лет, с 2017 года. В продажу он идет по себестоимости, Организатор перевозок» ничего на карточках не зарабатывает. Сам проездной является залоговым, то есть «Подорожник» модно вернуть в кассу и получить свои 80 рублей назад. Но только их, записанные на карту поездки в этом случае «сгорят».

А вот стоимость проезда по «Подорожнику» и по разовым билетам пока останется прежней. Но повышение на пять рублей возможно произойдет уже с 1 января.