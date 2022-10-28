Петербуржец, стрелявший в экскаватор, арестован на семь дней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржец, который обстрелял работающий экскаватор, выслушал судебный приговор по административному делу. Происшествие случилось 27 октября, а решение было вынесено судом уже на следующий день.

- Мужчина находился в квартире на улице Ленина. Он стрелял из пистолета, который предназначен для стрельбы металлическими шариками. Направлял оружие во двор дома в различных направлениях. Никто из прохожих не пострадал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выстрелами петербуржец повредил стекло экскаватора-погрузчика GCB 3 CX. Кроме повреждения чужого имущества, мужчину обвинили в нарушении порядка и неуважении к обществу. Обвиняемый признал свою вину и обещал исправиться. Суд назначил ему семидневный административный арест.

Напомним, о поступке нарушителя сообщили в полицию очевидцы. Погрузчик в это время занимался ремонтными работами. Мужчина стрелял в экскаватор с пятого этажа.