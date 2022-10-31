Уголовное дело возбудили на мать за сексуальное насилие над 3-летним сыном в Петербурге

В Санкт-Петербурге местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении своего малолетнего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на мать за сексуальное насилие над своим маленьким ребенком. Об этом ведомство сообщило 31 октября 2022 года. История стала известна благодаря матери женщины, которая заявила на дочь в полицию.

- Следственный комитет предъявил 24-летней женщине обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее трехлетнего сына, - сообщили в комитете.

По версии следствия, с сентября по октябрь этого года в квартире одного из домов по улице Седова женщина неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего маленького ребенка.

Малыша отправили в социальное детское учреждение, где ему оказывают помощь. Горе-мать в отделении полиции. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.