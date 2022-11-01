Лемуров, поедающих яблоки, показали в Ленинградском зоопарке

Лемуры вари обедают. Фото: Скриншот из видео

Довольных зверьков, которые с удовольствием уплетают яблоки, показали в Ленинградском зоопарке. Необычные животные на опубликованном видео – не кто иной, как лемуры вари.

- Лемуры вари увлечены своим обедом. Послушайте, с каким звуком они хрумкают яблоки и киви. Пушистые питомцы очень любят вкусно покушать, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сейчас экзотические лемуры вари живут в павильоне «Тропический дом». Именно там посетители зверинца найдут пушистиков и смогут ими полюбоваться.

Сотрудники зоопарка называют лемуров счастливчиками, ведь для них, в отличие от людей, не существует ноябрьских промозглых ветров и дождей. Милые питомцы живут в тепле и радуют глаз посетителям.

Напомним, накануне в Ленобласти был спасен олень, который запутался рогами в веревке. Бедному животному помогли сотрудники Охотнадзора и ветеринары.