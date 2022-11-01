Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании медсестры в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в нападении на медицинскую сестру. Женщина обратилась в полицию 30 октября. Она рассказала, что возвращалась домой в четыре часа утра, когда на нее напал неизвестный мужчина.

- В Некрасовском саду женщина присела на скамейку, чтобы отдохнуть. Набросившийся незнакомец изнасиловал ее, отобрал мобильный телефон и сбежал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – «грабеж» и «изнасилование». 31 октября полицейские задержали подозреваемого на улице Марата. Им оказался 27-летний мужчина, приехавший в Петербург из ближнего зарубежья. Его доставили в отдел полиции. Сотрудники проводят проверку и допрашивают мигранта.

Напомним, накануне суд Петербурга арестовал женщину, которую подозревают в сексуальном насилии над трехлетним сыном.