Суд Петербурга арестовал женщину за сексуальное насилие над 3-летним сыном

Процесс проходил в закрытом режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге арестовали женщину за сексуальное насилие над трехлетним ребенком. Заседание, где решался вопрос об избрании ей меры пресечения, состоялось в Невском районном суде 31 октября.

- Петербурженку обвиняют по статье «насильственные действия сексуального характера». Она пробудет в СИЗО до 29 декабря. Процесс проходил в закрытом режиме, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в органы обратилась мать обвиняемой женщины. Она заявила в полицию на свою 24-летнюю дочь. Ее нашли и задержали 30 октября. По версии следствия, мать издевалась над своим трехлетним сыном с сентября по октябрь этого года в квартире на улице Седова.

Сейчас мальчику оказывают помощь в социальном детском учреждении.